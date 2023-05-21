Байден выступил за гарантирующее суверенитет Украины решение конфликта

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Президент США Джо Байден выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. Американский лидер заверил, что это решение должно гарантировать территориальную целостность Украины.

— Мы также поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту — суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению, — сказал он во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита G7.

Также в процессе встречи Зеленский признал потерю Артемовска украинскими войсками. В ходе саммита «Большой семерки» украинскому лидеру задали вопрос, остается ли город под контролем Киева.

Накануне основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над городом. По его словам, операция в городе продлилась 224 дня.

Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с завершением операции.

Почему Запад прекратит помогать Украине и чем это закончится — в материале «Вечерней Москвы».