«10 заповедей Зеленского»: что скрывает Байден за заявлениями о мирном урегулирование кризиса на Украине

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Заявление президента США Джо Байдена о том, что он якобы выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, является всего лишь блефом. Если бы Вашингтон хотел мира, то поставки оружия на Украину прекратились бы мгновенно. В действительности же наблюдается обратный процесс. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

Эксперт выразил уверенность в том, что США максимально настроены на продолжение конфликта между РФ и Украиной.

— Действия США после ситуации в Артемовске вполне предсказуемы. Вашингтон уже заявил, что собирается поставить Украине новую порцию вооружения. Более того, в Белом доме поддержали инициативу стран-союзников, которые намерены отправить 16 боевых самолетов Украине, — отметил Светов.

Также заявлено, что украинских летчиков будут учить американские солдаты. Это означает, что США продолжают свою стратегию накачивания Украины оружием, подтверждая мысль о том, что Вашингтон желает и дальше вести военные действия между Киевом и Москвой, считает политолог.

В свою очередь страны G7 высказывают солидарную с Байденом точку зрения, подчеркнул специалист. На их взгляд, мирное урегулирование конфликта между РФ и Украиной может начаться только при условии соблюдения Москвой 10 условий, предлагаемых Киевом.

— Все 452 дня, которые идет спецоперация, все западные лидеры, начиная от Джо Байдена и заканчивая канцлером ФРГ Олафом Шольцем, твердят одно и то же: мы должны нанести поражение России, а в основу мирного урегулирования должны лечь 10 идей Зеленского, — напомнил Светов.

Чтобы повторить все эти ритуальные фразы, западные кукловоды, как считает спикер, возят Зеленского по разным точкам мира, чтобы он вновь и вновь озвучил свои заученные «десять заповедей».

— Зеленский также попросил у Байдена гарантий безопасности до того момента, пока Украина не вступит в Североатлантический альянс, намекая на пятую статью Устава НАТО, в которой говорится о коллективной безопасности. Зеленский ложно полагает, что этот пункт является гарантией того, что в случае новых войн американцы развернут ядерный зонтик над Украиной или иными странами, на которые якобы будет совершено нападение, — уточнил Светов.

Накануне американский лидер Джо Байден выступил с заявлением о мирном урегулировании украинского конфликта. Глава Белого дома заверил, что это решение должно гарантировать территориальную целостность Украины.

— Мы также поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту: суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению, — сказал он во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита G7.

Также в процессе встречи Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск.