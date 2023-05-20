Захарова назвала заявление США о неодобрении атак по территориям России псевдогуманитарным началом

Фото: МИД РФ

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают удары по территории России при поставках Киеву истребителей F-16. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 20 мая, ответила, что это лишь реализация собственных задач под видом якобы гуманитарного начала.

Представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что все поставляемые Украине военные средства от США поставляются с одним основным требованием. Штаты отмечают, что не поощряют удары по российской территории, в том числе и при предоставлении стране истребителей F-16.

— Очевидно, что это попытка в очередной раз заняться инициацией или подтасовкой данных с целью реализации собственных целей и задач под видом псевдогуманитарного начала, — сказала Захарова в эфире телеканала «Звезда».

Она отметила, что и территория Украины, и население страны используются в неких целях США.

Америка и ее союзники уже в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве передадут Киеву истребители F-16.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, может ли это повлиять на ход конфликта.