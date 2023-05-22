Guardian: Усиление санкций против РФ со стороны G7 говорит о провале Запада

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Решение саммита G7 усилить санкционное давление на Российскую Федерацию указывает на беспомощность Запада. Такое мнение высказал обозреватель издания Guardian Ларри Эллиотт.

Он написал, что заявления лидеров «Большой семерки» демонстрируют «провал Запада» в противостоянии с РФ.

— Последние 15 месяцев выявили трудности в экономической осаде страны, которая хорошо обеспечена природными ресурсами и техническим ноу-хау. Ранние прогнозы МВФ о том, что российская экономика сократится на 8,5 процента в 2022 году, исправили до падения на 2,5 процента. Также прогнозируется ее рост на 0,7 процента в текущем году. Инфляция находится на трехлетнем минимуме на уровне 2,3 процента — ниже, чем в Соединенных Штатах, Британии или Евросоюзе, — констатировал журналист.

По его словам, санкции стимулируют Россию заменять импортные товары продуктами собственного производства.

— Хотя некоторые технологии еще предстоит освоить, Москва не испытывает недостатка ни в каких базовых компонентах — продуктах питания, топливе, материалах, научных и инженерных талантах, — высказался экономист из США Джеймс Гэлбрейт.

Обозреватель издания The New York Times Питер Бейкер заявил, что теперь любой из мировых лидеров может пожаловаться на трудное положение в ходе саммита «Большой семерки» в Хиросиме, так как он становится похожим на «клуб одиноких сердец». В качестве доказательства он сослался на данные опроса Morning Consult.