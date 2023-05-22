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«С официантом дерется?»: пользователи раскритиковали оценили внешность Зеленского на саммите G7

Юлия Курганова
В мире
«С официантом дерется?»: пользователи раскритиковали оценили внешность Зеленского на саммите G7
Фото: flickr/european_parliament

Пользователи социальной сети Twitter негативно высказались о внешнем виде президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7. Он прибыл на мероприятие в своем традиционном костюме: тактические штаны, свитер и тяжелые ботинки. Все элементы его одежды выполнены в темно-зеленых и коричневых тонах, отсылая к цветам военной формы.

«Мне нравится, что Зеленский, даже не на Украине, но одет в военное одеяние. С кем он дерется, с официантами?» — с иронией заметил пользователи Bithiah.

«Надеюсь, что президент самой коррумпированной страны в мире не станет определять торговую политику лиги, в которой он даже не состоит. Я даже отправлю ему денег, чтобы он купил себе подходящий костюм», — написал Coconut Unicorn.

Также пользователей возмутило и само присутствие украинского лидера на саммите.

«Мы определенно куда-то движемся! К третьей мировой!» — высказался Clark Bar.

«Зеленский здесь, чтобы обмануть мир», — заявил Louis Uridel.

«Еще много денег на отмывание», — отметил Cubby.

Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что большинство государств поддерживают Киев.

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