Боевик «Азова» Сыкылында признался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе
Сюжет:Спецоперация на Украине
Боевик батальона «Азов»* Александр Сыкылында показал российским силовикам в Мариуполе, где и как его отделение открыло огонь по гражданскому автомобилю, убив семью: женщину, мужчину и десятилетнюю девочку.
Он рассказал, что в марте прошлого года отделение из пятерых боевиков находилось на позиции в Мариуполе, в здании по улице Куинджи, 87.
— Открывали огонь по гражданской машине. Доложили командиру, он дал приказ открыть огонь. Мы стреляли по «девятке» черного цвета с белой надписью «Дети». Выпустили примерно по одному магазину. Автомобиль начал замедляться и съехал на обочину, — сообщил пленный.
В машине, по его словам, была семья: муж, жена и их дочь около 10 лет.
— Мы их проверили, увидели, что признаков жизни нет, обыскали, забрали материальные ценности, тысячу долларов и золотые украшения. Потом командир сказал забрать тела и унести в ближайшее здание, занесли внутрь и оставили тела там, — показал азовец.
8 мая сообщалось, что в ходе боев в Артемовске был ликвидирован 37-летний командир полка «Азов» Дмитрий Юденко, который воевал на Донбассе с 2014 года.
*Запрещенная в России террористическая организация.