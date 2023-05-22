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Боевик «Азова» Сыкылында признался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Боевик «Азова» Сыкылында признался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе
Фото: president.gov.ua

Боевик батальона «Азов»* Александр Сыкылында показал российским силовикам в Мариуполе, где и как его отделение открыло огонь по гражданскому автомобилю, убив семью: женщину, мужчину и десятилетнюю девочку.

Он рассказал, что в марте прошлого года отделение из пятерых боевиков находилось на позиции в Мариуполе, в здании по улице Куинджи, 87.

— Открывали огонь по гражданской машине. Доложили командиру, он дал приказ открыть огонь. Мы стреляли по «девятке» черного цвета с белой надписью «Дети». Выпустили примерно по одному магазину. Автомобиль начал замедляться и съехал на обочину, — сообщил пленный.

В машине, по его словам, была семья: муж, жена и их дочь около 10 лет.

— Мы их проверили, увидели, что признаков жизни нет, обыскали, забрали материальные ценности, тысячу долларов и золотые украшения. Потом командир сказал забрать тела и унести в ближайшее здание, занесли внутрь и оставили тела там, — показал азовец.

8 мая сообщалось, что в ходе боев в Артемовске был ликвидирован 37-летний командир полка «Азов» Дмитрий Юденко, который воевал на Донбассе с 2014 года.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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