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Собянин: В Москве в I квартале 2023 года выросло производство продуктов питания

Араз Салехов
Город
Собянин: В Москве в I квартале 2023 года выросло производство продуктов питания
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве в первом квартале 2023 года выросло производство продуктов питания. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Поддерживаем пищевую отрасль: 24 предприятия имеют статус промышленного комплекса и налоговые льготы. Это позволяет производителям развиваться: находить партнеров, выходить на новые рынки сбыта и, как следствие, наращивать объемы производства, — сказал он.

По словам главы города, столичные компании стали изготавливать больше мясных изделий и субпродуктов. Лучшие показатели наблюдаются в производстве рыбной продукции: 10,8 тысячи тонн за январь — март. Это на 17,5 процента превышает показатели прошлого года, написал Собянин в своем Telegram-канале.

При этом за последние 10 лет обрабатывающая промышленность Москвы увеличила объем производства на 78 процентов. Например, выпуск продуктов питания вырос почти в три раза.

Столичным производителям было выделено свыше 107 миллионов рублей на лизинг с начала года. Субсидии получили четыре производителя, занимающиеся мясной и хлебобулочной продукцией, агрегатами авиационных топливных, гидравлических и электрических систем, а также электронными решениями для автотранспорта.

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