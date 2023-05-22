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Посол Антонов: Удары по Крыму расценивались бы как атаки на любой другой регион РФ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Посол Антонов: Удары по Крыму расценивались бы как атаки на любой другой регион РФ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Американские власти должны понимать, что удары ВСУ по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой российский регион. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части «благословения» киевского режима на воздушные атаки по полуострову. Напомню, что удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России, — отметил он.

По мнению дипломата, США уже полностью подчинили себе участников «Большой семерки» в отношении украинского конфликта, передает РИА Новости.

Все предоставляемые Украине военные средства от США поставляются с одним основным требованием: Штаты отмечают, что не поощряют удары по российской территории. Однако в Америке считают, что «Крым — это Украина», заявил представитель Белого дома Джейк Салливан.

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