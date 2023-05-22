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Приметы и советы

Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы

Лейла Алиева
Общество
Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы
Фото: flickr/iaea_imagebank

В связи с отключением Днепровской линии электропередачи (ЛЭП) Запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе станции.

— В результате отключения высоковольтной линии 750 киловатт Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов, — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты выясняют причины отключения линии, передает Telegram-канал ЗАЭС.

В апреле генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской атомной электростанции, которые произошли осенью 2022 года. Он отметил присутствие на ЗАЭС новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных.

5 мая советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище может привести к затоплению территории ЗАЭС. Он отметил, что также пострадать могут и несколько больших населенных пунктов.

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