Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин рассказал о начале производства цифровых банкоматов в индустриальном парке «Руднево»

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о начале производства цифровых банкоматов в индустриальном парке «Руднево»
Фото: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

В столице идет активное производство банкоматов. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Современный банкомат — не просто устройство для снятия и внесения наличных. По сути, это цифровой офис, позволяющий совершать большинство банковских операций. И, несмотря на бурное развитие онлайн-банкинга, банкоматы будут востребованы еще много-много лет. А может быть, и десятилетий, — сказал он.

В индустриальном парке «Руднево» налажен серийный выпуск российских банкоматов. Производитель — московская группа компаний BFS. Компания уже получила предзаказы на семь тысяч банкоматов, написал Собянин в своем блоге.

Одна из крупнейших кредитных организаций — Банк ВТБ — начала пилотную эксплуатацию банкоматов с функцией рециркуляции наличных, произведенных московской компанией САГА. Устройства установлены в пяти точках столичного региона.

Столичные IT-компании выходят на зарубежные рынки при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ). Их разработки покупают в ОАЭ, Индии, Египте, ЮАР, Саудовской Аравии, Сербии и других странах.

Банкоматы Москва Сергей Собянин
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте