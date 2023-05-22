Собянин рассказал о начале производства цифровых банкоматов в индустриальном парке «Руднево»

Фото: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

В столице идет активное производство банкоматов. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Современный банкомат — не просто устройство для снятия и внесения наличных. По сути, это цифровой офис, позволяющий совершать большинство банковских операций. И, несмотря на бурное развитие онлайн-банкинга, банкоматы будут востребованы еще много-много лет. А может быть, и десятилетий, — сказал он.

В индустриальном парке «Руднево» налажен серийный выпуск российских банкоматов. Производитель — московская группа компаний BFS. Компания уже получила предзаказы на семь тысяч банкоматов, написал Собянин в своем блоге.

Одна из крупнейших кредитных организаций — Банк ВТБ — начала пилотную эксплуатацию банкоматов с функцией рециркуляции наличных, произведенных московской компанией САГА. Устройства установлены в пяти точках столичного региона.

Столичные IT-компании выходят на зарубежные рынки при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ). Их разработки покупают в ОАЭ, Индии, Египте, ЮАР, Саудовской Аравии, Сербии и других странах.