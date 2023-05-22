Инвесторы построят новые поликлиники в двух округах Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Инвесторы построят две поликлиники в Новой Москве и на юге столицы. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Благодаря договорам участия в новых жилых кварталах появляются необходимые москвичам социальные учреждения — это школы, детские сады, медицинские объекты. Так, инвесторы возведут и передадут городу две поликлиники, — сказал он.

Поликлиника на 520 мест появится в поселении Сосенском, еще одно медучреждение на 200 мест построят в Бирюлеве Восточном. Объем инвестиций в реализацию проектов оценивается в два миллиарда рублей. В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что клинику в Сосенском построят в составе жилых комплексов «Испанские кварталы — 1», «Испанские кварталы — 2», «Прокшино», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, столичное правительство в апреле 2023 года согласовало договор участия, в рамках которого будет построено еще девять социальных объектов. В районах Хорошевский, Перово, Печатники и Останкинский появятся шесть образовательных учреждений, рассчитанных на три тысячи человек.