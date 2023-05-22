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В Республике Сербской заявили о готовности платить за российский газ рублями

Лейла Алиева
В мире
В Республике Сербской заявили о готовности платить за российский газ рублями
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова платить за российский газ в рублях. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил глава представительства республики в РФ Душко Перович.

— Газпром продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену — на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос, — отметил он.

Вместе с тем в республике испытывают некоторые сложности с оплатой из-за задержек трансферов через корреспондентские банки, передает РИА Новости.

Германия в свою очередь может перестать покупать российский газ. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», чем может обернуться такое решение для России и кому мы можем продавать сырье в перспективе.

Агентство Reuters сообщило, что лидеры стран «Большой семерки» на саммите в Японии собираются ввести новые санкции в отношении энергетического сектора России. Будущие ограничительные меры должны затронуть торговлю, которая может поддерживать российскую армию.

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