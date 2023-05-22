Автомобиль представительского класса Aurus попал в ДТП на проспекте Мира

Фото: Вечерняя Москва

Москва, проспект Мира Карта всех событий

На проспекте Мира автомобиль представительского класса Aurus столкнулся с Volvo. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Telegram-канал 112.

Известно, что в результате ДТП одному человеку потребовалась медицинская помощь. В настоящее время на месте произошедшего работают экстренные службы.

По данным 112, ранее автомобиль с такими номерами был закреплен за Патриархом Кириллом.

Фото: Telegram / 112

Другое ДТП с двумя автомобилями произошло 20 мая. Две машины столкнулись на Северо-Восточной хорде напротив улицы Хлобыстова. В результате один из них загорелся.