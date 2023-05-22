Заммэра Сергунина рассказала об участии московских экспортеров в международных выставках и бизнес-миссиях

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Предприниматели Москвы при поддержке города смогут принять участие в 17 международных выставках и бизнес-миссиях, которые пройдут до конца года. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что с января текущего года с потенциальными зарубежными партнерами встретились более 200 компаний. Они провели свыше трех тысяч переговоров.

— С 2017 года участниками международных выставок и бизнес-миссий стали три тысячи московских компаний. Многие из них заключили контракты с коллегами из ОАЭ, Индии, Алжира, Саудовской Аравии, Индонезии и других стран. Мероприятия рассчитаны на предприятия из разных сфер, — сообщила Наталья Сергунина.

Благодаря участию в подобных встречах столичные бизнесмены могут найти новые рынки сбыта и расширить страны присутствия. Так, московский поставщик мебели для киберспортсменов начал работу в Казахстане, а еще один городской производитель измерителей износа стальных канатов заключил экспортный контракт с партнерами в ОАЭ.

В Москве действует пилотный проект по кредитованию бизнесменов, которые занимаются наукоемким бизнесом и развивают современные технологии. Такие предприниматели смогут получить займы до 50 миллионов рублей под залог прав на свои идеи и разработки.