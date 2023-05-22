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Приметы и советы

В РПЦ опровергли сообщения об участии автомобиля патриарха Кирилла в ДТП в центре Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
В РПЦ опровергли сообщения об участии автомобиля патриарха Кирилла в ДТП в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Автомобиль Aurus патриарха Кирилла не попадал в ДТП в центре Москвы. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в Русской православной церкви.

— Эти сообщения не соответствуют действительности. В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя, — приводит сообщение Интерфакс.

Авария, о которой идет речь, произошла сегодня утром на Проспекте мира, где автомобиль представительского класса Aurus столкнулся с Volvo. По данным некоторых СМИ, автомобиль с такими номерами был закреплен за патриархом Кириллом.

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