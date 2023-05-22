Путешествуем ВМесте
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В РПЦ опровергли сообщения об участии автомобиля патриарха Кирилла в ДТП в центре Москвы
Автомобиль Aurus патриарха Кирилла не попадал в ДТП в центре Москвы. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в Русской православной церкви.
— Эти сообщения не соответствуют действительности. В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя, — приводит сообщение Интерфакс.
Авария, о которой идет речь, произошла сегодня утром на Проспекте мира, где автомобиль представительского класса Aurus столкнулся с Volvo. По данным некоторых СМИ, автомобиль с такими номерами был закреплен за патриархом Кириллом.
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Народный календарь. Почему незамужним женщинам нельзя носить черное 25 мая Народный календарь. Как предсказать погоду и прогнать русалок 24 мая Народный календарь. Как можно разбогатеть на Симонов день, 23 мая Народный календарь. Как подарить здоровье лошадям 22 мая Народный календарь. Как 21 мая уберечься от беды и голода
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