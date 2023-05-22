МВД объявило в розыск актера Алексея Панина

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский актер театра и кино Алексей Панин объявлен в розыск Министерством внутренних дел (МВД). Об этом сообщили в ведомстве в понедельник, 22 мая.

В базе розыска МВД появилась карточка Панина.

Фото: база данных МВД

3 мая в отношении Панина было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичное оправдание терроризма». В октябре прошлого года после взрыва на Крымском мосту актер опубликовал пост, в котором порадовался совершению теракта. Актер эмигрировал в Испанию еще в 2020 году, а в ноябре 2022-го он сообщил о получении американской визы. По словам артиста, сейчас он находится в Соединенных Штатах.

На Крымском мосту 8 октября 2022 года произошел взрыв: там был подорван грузовой автомобиль. В результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.