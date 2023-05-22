Шольц: Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем

Фото: bundeskanzler.de

Украина не станет членом Североатлантического альянса в ближайшем будущем. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

— В 2008 году в Бухаресте НАТО приняла решения, в которых была сформулирована долгосрочная перспектива. Всем ясно, что в обозримом будущем вступления Украины в НАТО не произойдет, — сказал он в интервью телеканалу Welt.

По словам Шольца, это связано с тем, что на данный момент Украина не готова выполнить ряд условий НАТО, передает РИА Новости.

При этом бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Украину нужно принять в Североатлантический альянс ради безопасности Европы. Он добавил, что если бы имел возможность поговорить с президентом России Владимиром Путиным, то сказал бы ему, что с Украиной в альянсе ему тоже было бы безопаснее.

В начале мая представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно. Он отметил, что Вашингтон поддерживает политику открытых дверей альянса, однако на данный момент Штаты сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину военной поддержкой.