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Соцсеть Chips заблокировала более 200 мошенников, пытавшихся «слить» ответы к ЕГЭ

Араз Салехов
Общество
Соцсеть Chips заблокировала более 200 мошенников, пытавшихся «слить» ответы к ЕГЭ
Фото: Unsplash

Российская социальная сеть Chips заблокировала свыше 200 аккаунтов мошенников, которые пытались «слить» ответы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе соцсети в понедельник, 22 мая.

Злоумышленники пытались распространить ответы на экзамены по географии, литературе, химии и русскому языку.

— Очевидно, таким образом люди пытались быстро собрать себе подписчиков. Однако на нашей платформе этот подход не сработал, так как во избежание заполнения Сети сомнительным контентом у нас настроена проверка всех загружаемых видео новых пользователей, — пояснил руководитель пресс-службы Chips Николай Горелый.

В Министерство просвещения России направили инициативу о разрешении пересдачи ЕГЭ в год его проведения. Данная мера позволит снизить уровень стресса у выпускников.

Мошенники начали «готовиться» к ЕГЭ. Роскачество отметило ежегодный рост числа схем, связанных с ним. «Вечерняя Москва» узнала, почему не стоит ждать реальных ответов на тестирование и что делать тем, кто попался на удочку аферистов.

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