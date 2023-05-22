Андрей Бочкарев: Фармацевтический завод реконструируют в поселении Внуковском

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Москва, поселение Внуковское, Внуковское шоссе, 5-й километр Карта всех событий

Фармацевтический завод «Изварино фарма», расположенный в поселении Внуковском, будет реконструирован. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Завод был открыт еще в 1998 году и стал одним из первых в России фармацевтических предприятий, которое полностью соответствовало международным стандартам производства лекарственных препаратов (GMP). На данный момент компания приняла решение реконструировать существующее здание для увеличения производственных мощностей, — рассказал он.

В рамках работ специалисты построят две новые пристройки, тем самым увеличив площадь здания на 1,5 тысячи квадратных метров. Также будет расширена зона производства и упаковки с новым рабочим цехом. Помимо этого, обустроят кабинеты для сотрудников, комнаты приема пищи, гардеробную и рекреации.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, застройщик получил всю необходимую разрешительную документацию для начала строительных работ.

На территории района Печатники недавно завершилась реконструкция завода теплообменного и холодильного оборудования «ТерраФриго». Во время работ специалисты построили новый цех завода и обновили административное здание с производственной частью.