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Андрей Бочкарев: В Печатниках завершена реконструкция завода «ТерраФриго»

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: В Печатниках завершена реконструкция завода «ТерраФриго»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Угрешская улица Карта всех событий

На территории района Печатники завершилась реконструкция завода теплообменного и холодильного оборудования «ТерраФриго». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в ходе реконструкции специалисты построили новый цех завода и обновили административное здание с производственной частью.

— Общая площадь объектов превысила 8,3 тысячи квадратных метров. Таким образом российский производитель сможет увеличить объем выпуска собственной продукции, в том числе рефрижераторов для автомобилей, кондиционеров для коммерческого транспорта и спецтехники. Расширение комплекса позволит создать новые рабочие места, — рассказал Андрей Бочкарев.

К зданию на Угрешской улице надстроили три этажа. В строении будут располагаться участки комплектации и проверки оборудования, склады заготовок и готовой продукции, технические помещения.

Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объектов утвержденной проектной документации, отметил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

В поселении Кокошкино в ТиНАО силами инвестора расширят и реконструируют здание фармацевтической компании, сообщил ранее Андрей Бочкарев.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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