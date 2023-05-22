Владислав Овчинский: В Москве запустили производство усилителей радиочастотной мощности

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московский разработчик запустил в производство усилители радиочастотной мощности, первые образцы уже поступили заказчикам. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Компания «ГЦМО ЭМС», которая работает на площадке «Печатники» с 2018 года, разработала и запустила в серийное производство усилитель радиочастотной мощности. Это основной элемент испытательной техники для тестирования приборов и радиосвязи на электромагнитную совместимость. Уровень локализации новинки превышает 70 процентов, что позволяет ускорить производство продукта и поставку заказчикам. В числе ключевых заказчиков оборудования — испытательные лаборатории. Предприятие уже отгрузило первую партию устройств, — пояснил Овчинский.

Он добавил, что в общей сложности в городе работают свыше 500 предприятий и занимаются приборостроением. Часть из них локализована на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Испытания по параметрам электромагнитной совместимости (ЭМС) — важный этап в создании электронной техники. Требования к ЭМС строго обязательны и жестко регламентируются государственными стандартами. Электронные устройства, которые им не соответствуют, не допускаются к использованию, так как могут вызывать помехи и аварии.

Компания активно сотрудничает с разработчиками авионики, космической электроники, автоэлектроники, энергетического оборудования, железнодорожной автоматики, средств измерений, оборудования контроля и управления технологическими процессами, предприятиями связи.

— В России наша компания одна из немногих, кто способен осуществлять комплексные проекты по созданию испытательных лабораторий по электромагнитной совместимости, при этом обладая собственной действующей лабораторией. Все оборудование, что мы производим, — полностью отечественные разработки с опорой на большой собственный опыт интеграции решений ведущих мировых производителей измерительного и испытательного оборудования. Мы стараемся удовлетворить запрос российского рынка и продолжаем работать над расширением линейки выпускаемых усилителей радиочастотной мощности и повышением степени локализации, — резюмировал технический директор компании Кирилл Кузнецов.

СПРАВКА

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис «Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.