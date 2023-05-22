Дерматолог Дмитриевская рассказала, как часто нужно мыть руки

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Дерматолог-онколог Наталья Дмитриевская рассказала, как правильно мыть руки.

Эксперт пояснила, что руки необходимо мыть регулярно — несколько раз в день и с мылом. Это препятствует распространению опасных возбудителей заболеваний, бактерий и вирусов. Кроме того, мытье рук в течение дня на 30 процентов снижает риск заражения кишечными инфекциями.

Врач добавила, что обязательно нужно мыть руки после посещения туалета, перед приготовлением еды, после разделывания сырого мяса или рыбы.

При помощи мытья человек очищает руки от грязи, устраняет неприятные запахи. Также при помощи воды человек смывает аллергены, которые могут вызвать раздражение, передает РИАМО.

В свою очередь дерматолог Ирина Скорогудаева посоветовал использовать для мытья рук обычное мыло, а не бактерицидное. Соединения бактерицидного мыла при частом использовании способны навредить кожному иммунитету рук, передает ФАН.

Небольшие трещинки и ранки на коже рук кажутся безобидными, но на самом деле могут нанести существенный вред здоровью, рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.