Врач предупредила об опасности мелких трещинок на коже рук

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Небольшие трещинки и ранки на коже рук кажутся безобидными, но на самом деле могут нанести существенный вред здоровью, рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.

Медик отметила, что вокруг нас всегда очень много микроорганизмов, и некоторые из них могут вызывать болезни. Через трещинки на коже они способны проникнуть внутрь организма человека и спровоцировать сбои.

— Кожные болезни, вызванные проникновением патогенов через мелкие ранки, в свою очередь, оказывают плохое воздействие на иммунитет, не просто раздергивая его, а еще и провоцируя аллергии. Если бактерии и грибки расселяются в большом количестве, то мы получаем серьезное аллергическое заболевание — атопический дерматит, — объяснила Лапа.

По словам медика, необходимо чаще мыть руки с мылом и не оставлять без внимания любые повреждения на коже. Если трещинки небольшие, достаточно просто обработать их антисептиком и потом намазать кремом. Если же ранки стали глубокими, то нужно обязательно обратиться к врачу, передает радио Sputnik.

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