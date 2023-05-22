Врач Дмитриевская рассказала, стоит ли принимать ванну каждый день

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Ванну нужно принимать не реже двух раз в неделю. Об этом рассказала дерматолог Наталья Дмитриевская.

Чаще принимать ванну не стоит, так как ежедневное принятие ванны с использованием моющих средств для тела снижает защитные функции кожи. Из-за этого на теле могут появиться раздражение, сухость.

При принятии ванны стоит применять эмоленты. Это специальные косметические средства, которые способствуют увлажнению и регенерации кожи. Они помогают создать своеобразную защитную пленку, которая препятствует испарению влаги, передает РИАМО.

В свою очередь стилист Скотт Миллер объяснил, как часто нужно мыть голову. Эксперт отметил, что обладательницам кудрявых волос достаточно мыть голову раз в неделю, передает ФАН.

Принятие ванны с морской солью помогает расслабиться и улучшить состояние кожи. Такая ванна благотворно влияет на нервную систему и способствует выведению токсинов из организма. Об этом рассказала дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.