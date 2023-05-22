В ФНПР заявили, что работодатели по закону могут вводить шестидневную рабочую неделю

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Уже сейчас работодатели имеют право вводить шестидневную рабочую неделю. По закону для этого необходимо согласие работников. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

— Уже сейчас есть возможность привлечения работников к сверхурочным работам. И смысл заключается в том, что это предполагает дополнительную оплату этой работу в повышенном размере, — сказал он.

По словам замглавы ФНПР, заменить сверхоплату можно дополнительным временем отдыха. Уточняется, что привлечение сотрудника к сверхурочным работам возможно только с его согласия. Без согласия привлечь к работе можно только в чрезвычайных в ситуациях, описанных в Трудовом кодексе, передает ТАСС.

В свою очередь член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала предложение ввести в Российской Федерации шестидневную рабочую неделю вредным и недальновидным.

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Предложение содержится в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Министерства труда Антону Котякову.