Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В ФНПР заявили, что работодатели по закону могут вводить шестидневную рабочую неделю

Павел Иванов
Общество
В ФНПР заявили, что работодатели по закону могут вводить шестидневную рабочую неделю
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Уже сейчас работодатели имеют право вводить шестидневную рабочую неделю. По закону для этого необходимо согласие работников. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

— Уже сейчас есть возможность привлечения работников к сверхурочным работам. И смысл заключается в том, что это предполагает дополнительную оплату этой работу в повышенном размере, — сказал он.

По словам замглавы ФНПР, заменить сверхоплату можно дополнительным временем отдыха. Уточняется, что привлечение сотрудника к сверхурочным работам возможно только с его согласия. Без согласия привлечь к работе можно только в чрезвычайных в ситуациях, описанных в Трудовом кодексе, передает ТАСС.

В свою очередь член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала предложение ввести в Российской Федерации шестидневную рабочую неделю вредным и недальновидным.

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Предложение содержится в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Министерства труда Антону Котякову.

Работа Законы Профсоюзы
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте