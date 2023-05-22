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Приметы и советы

Шольц пообещал продолжить поставлять оружие Украине после окончания конфликта

Лейла Алиева
В мире
Шольц пообещал продолжить поставлять оружие Украине после окончания конфликта
Фото: flickr/worldeconomicforum

Запад продолжит поставлять Украине вооружение и после завершения конфликта. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt.

— В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности — это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства, — отметил он.

При этом западные страны еще не обсуждали данные гарантии безопасности, так как конфликт на Украине продолжается, передает РИА Новости.

Несмотря на поставки оружия с Запада, Украина не в состоянии улучшить систему противоракетной обороны, оставаясь легкой мишенью для России. Такое мнение высказал журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для издания InfoBrics.

Страны Европы смогут поставлять Украине оружие не более девяти месяцев, так как их запасы почти на исходе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Василий Дандыкин. После начала спецоперации Европа начала активно снабжать Украину вооружением, чем, как полагает собеседник «ВМ», нанесла своей обороноспособности мощный удар.

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