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Нежелание президента Украины Владимира Зеленского явиться на встречу с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой является абсолютно хамским и преднамеренным поведением. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

По его словам, таким жестом украинский лидер хотел показать, что он игнорирует всех, кто как-либо продолжает взаимодействовать с Россией.

— Бразилия по поводу украинского кризиса и спецоперации высказалась вполне определенно. Она сказала, что нужен мир, отметив, что Зеленский продолжает выполнять приказы США о войне. Вот Зеленский и мстит, — предположил спикер.

Более того, Бразилия является членом Межгосударственного объединения пяти государств: России, Индии, КНР, ЮАР и Бразилии, называемого БРИКС. И, конечно, связи с РФ для этой страны куда важнее, чем мнение и позиция Зеленского.

— Вообще аппарат Зеленского договорился о встрече с бразильским коллегой, то есть он не явился на договоренную встречу, что можно рассматривать как хамство. Не думаю, что в своем плотном графике он не нашел бы времени на договоренную встречу, — сказал Марков.

Марков выразил уверенность в том, что целью украинского лидера являлось оскорбление своего коллеги, что он и сделал.

— Зеленский — это абсолютно охамевший мерзавец, которому разрешены любые преступления, на которые все будут закрывать глаза, поэтому ничего удивительного и нового мы не наблюдаем, — сказал политолог.

В заключение Марков отметил, что вряд ли на последующих международных саммитах у Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Бразилии, возникнет желание пожимать руку Владимиру Зеленскому.

О том, что украинский коллега Владимир Зеленский не пришел на встречу, заявил накануне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Диалог между двумя лидерами должен был состояться в ходе саммита G7 в Хиросиме.

Он отметил, что была назначена двусторонняя встреча с Украиной и бразильская делегация сначала получила информацию о том, что украинский лидер задерживаются. Но после Зеленский так и не появился.

— У Зеленского определенно была другая встреча. Я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться. Он взрослый человек и знает, что делает, — цитирует его портал G1.