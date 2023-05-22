Пенсионерка перечислила лжевоенному 600 тысяч рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пенсионерка из Москвы перевела мошеннику взятые в кредит 600 тысяч рублей. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая.

Со злоумышленником 68-летняя женщина познакомилась в социальных сетях. Мужчина представился ей американским военным, который проходит службу на территории Турции. Аферист вел переписку с женщиной более полугода.

В апреле «иностранному солдату» потребовалась финансовая помощь. Для решения секретного вопроса он попросил взаймы у пенсионерки 300 тысяч рублей. У женщины не было таких денег, но чтобы помочь своему кавалеру, она взяла кредит.

Однако этой суммы аферисту не хватило, и он попросил еще столько же, обещая позже приехать в Москву и все отдать. Поверив, пенсионерка взяла второй кредит и перевела деньги мужчине. После этого он перестал выходить на связь. Через некоторое время жительница столицы поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», по данному факту проводится проверка.

Другие мошенники обманули пенсионера в Подмосковье. Мужчины представились газовиками и украли у дедушки крупную сумму денег.