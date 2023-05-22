«20 мая все потемнело. Все кончено»: брат Гурцкой прокомментировал смерть Кучеренко

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Новость о смерти замминистра Минобрнауки Петра Кучеренко стал шоком для общественности. Экс-чиновник был женат на певице Диане Гурцкой. Брат артистки Роберт прокомментировал гибель Кучеренко.

— Ты стал светом для нашей семьи. Ты сделал счастливым Диану и всех нас. С появлением Костика (сын артистки — прим. «ВМ») счастье стало безграничным… А 20 мая все потемнело. Точка. Все конечно. Ты ушел от нас в мир иной. Я знаю, ты совсем не хотел этого, — сказал он.

Поддержку Гурцкой оказывают близкие друзья, в том числе теледоктор Елена Малышева. Она дружила с Петром и восхищалась им, передает «Стархит».

Накануне певица Жасмин выразила соболезнования овдовевшей Гурцкой. Она отметила, что сама не так давно пережила утрату близких людей, поэтому понимает Гурцкую, как никто другой. В 2021 году во время пандемии коронавируса не стало бабушки Жасмин, а затем и ее отца.

20 мая замминистра возвращался с российской делегацией из рабочей командировки на Кубу. В самолете ему стало плохо. Борт приземлился в Минеральных Водах, однако врачам спасти Кучеренко уже не удалось. В мае ему исполнилось 46 лет. У Кучеренко и Гурцкой остался сын Константин.