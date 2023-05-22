Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Пастухов оценил ситуацию на рынке труда в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Пастухов оценил ситуацию на рынке труда в Петербурге
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Президент петербургского Союза предпринимателей Роман Пастухов прокомментировал ситуацию на рынке труда в регионе.

По его словам, в городе представлено большое количество вакансий по разным направлениям, но местные жители недовольны уровнем зарплаты. Минимальный размер оплаты труда на рынке составляет 23,5 тысячи рублей. Эксперт добавил, что из-за низких зарплат на предприятиях города наблюдается высокая текучка кадров.

Пастухов добавил, что многие компании собирают рабочие группы для разработки мер, чтобы остановить массовый уход сотрудников, передает издание «Невские новости».

В базе Центра занятости Петербурга находится 43 335 вакансий. По словам Александра Беглова, городу особенно нужны представители рабочих специальностей, а также специалисты в высокотехнологичной сфере, передает газета «Петербургский дневник».

В России число вакансий в туристической сфере за три месяца выросло на 107 процентов по сравнению с предыдущим кварталом, в столице — на 94 процента.

Трудоустройство Работа Санкт-Петербург
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте