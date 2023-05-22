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Приметы и советы

Десять человек погибли в ДТП на дорогах столицы за прошедшую неделю

Степан Жирнов
Происшествия
Десять человек погибли в ДТП на дорогах столицы за прошедшую неделю
Фото: Госавтоинспекция Москвы

В период с 15 по 21 мая на дорогах столицы погибли 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 22 мая.

Всего за отчетный период в городе произошло 165 аварий, в которых погибли 10 человек и еще 168 получили различные травмы. Среди пострадавших 28 детей в возрасте до 16 лет.

На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

За неделю зарегистрировано 78 столкновений транспортных средств, еще 48 человек сбили. В 37,5 процента случаев люди попадали под колеса на пешеходных переходах.

Больше всего столкновений — 25 — произошло в пятницу. Наименее аварийным днем стало воскресенье — всего 13 ДТП.

Количество жертв в ДТП увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. Так, в период с 8 по 14 мая в Москве в результате ДТП погибли пять человек.

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