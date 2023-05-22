Актриса Татьяна Васильева назвала Ксению Собчак безжалостной ведьмой

Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Телеведущая Ксения Собчак безжалостная и способна идти по головам. Такое мнение выразила актриса Татьяна Васильева в интервью программе «Эмпатия Манучи» на YouTube.

— Собчак вообще кто? Ведьма! В ней нет ничего человеческого. Она безжалостная, не любит никого — ни страну, ни людей. Зато любит себя и пользуется теми, кто ее боготворит. Теперь она точно не позовет меня на интервью — и слава Богу, — заявила актриса.

По словам Васильевой, журналистка приглашала ее на интервью для своего шоу, предлагая при этом хороший гонорар. Однако артистка отказалась в силу личной неприязни к Собчак.

Журналист Антон Красовский назвал Ксению Собчак необразованной женщиной, которой диплом о высшем образовании достался по блату. Таким образом он отреагировал на слова Собчак о трагедии с военкором Владленом Татарским, погибшим 2 апреля в петербургском кафе от взрыва.

Осенью 2022 года Собчак покидала Россию, однако вскоре вернулась, а ее особняк тогда пустовал. «Вечерняя Москва» разбиралась, что будет с недвижимостью знаменитости в том случае, если она окончательно уедет из страны.