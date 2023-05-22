Москвичам напомнили правила вождения во время дождя

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москвичей призвали быть более внимательными и осторожными на дорогах из-за ухудшения погодных условий. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Похоже, дожди с нами надолго. Поэтому нелишним будет напомнить водителям, что нужно быть внимательными на дорогах, — говорится в сообщении.

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В Дептрансе совместно с Центром организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) напомнили, что во время дождя необходимо замедлять движение авто и проверять состояние дворников, фокусироваться на вождении транспортного средства и включать ближний свет. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию и объезжать глубокие лужи, пишет Telegram-канал Дептранса.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что системы фотовидеофиксации ЦОДД помогли устранить ДТП в 87 процентах аварийных мест в столице. Установка камер позволяет уменьшить количество аварий, нарушений ПДД, число угонов и сохранить жизнь людей.