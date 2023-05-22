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Приметы и советы

Эксперты пояснили, в каких случаях прогулка под дождем будет полезна для здоровья

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты пояснили, в каких случаях прогулка под дождем будет полезна для здоровья
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эксперты рассказали, в каких случаях прогулка под дождем может быть полезной.

По словам специалистов, такая прогулка помогает снять стресс и успокоиться благодаря сочетанию умеренной физической активности, прохлады и высокой влажности. Прогулка под дождем полезна для аллергиков, так как дождь смывает пыльцу и аллергены.

Косметолог Олеся Панченко отметила, что такая прогулка будет полезна для кожи и волос, так как обеспечивает естественное увлажнение. При этом не стоит забывать про зонт и подходящую одежду, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого синоптик Евгений Тишковец сообщил о затяжных дождях в столице. По его словам, с 22 по 26 мая в российской столице выпадет более 1/3 от месячной нормы осадков, передает Nation news.

Жителей и гостей столицы призвали быть более внимательными и осторожными на дорогах из-за ухудшения погодных условий. В дептрансе совместно с Центром организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) напомнили, что во время дождя необходимо замедлять движение авто и проверять состояние дворников, фокусироваться на вождении транспортного средства и включать ближний свет.

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