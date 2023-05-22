Ефимов: С начала года в Москве утвердили более 90 проектов межевания жилых кварталов

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В Москве за счет средств городского бюджета разработали и утвердили 92 проекта межевания жилых кварталов под 89 многоквартирными домами. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Жители данных домов теперь смогут оформить землю в общую долевую собственность. Площадь территорий, которые входят в проекты межевания, составляет 400 гектаров.

— После постановки участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению, например разместить на них парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев, — объяснил Владимир Ефимов.

С августа 2019 года Москва выполняет данные работы на бюджетные средства. Всего за это время было разработано 1,1 тысячи проектов межевания территории жилых кварталов общей площадью свыше 8,5 тысячи гектаров, на которых находится 3,6 тысячи многоквартирных домов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На юго-востоке столицы в районе Кузьминки планируют провести комплексное развитие территории, которая в настоящее время используется неэффективно. На участке площадью 0,61 гектара построят современное жилье по программе реновации, сообщил Владимир Ефимов.