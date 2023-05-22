«Народ очнется от дум и бед»: Тамара Глоба предупредила о больших переменах

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За последние несколько лет мир столкнулся с большим числом серьезных вызовов, но скоро накал страстей достигнет своего пика. Таким прогнозом поделилась астролог Тамара Глоба.

— Народ очнется от дум и бед. Россия станет крепче и увереннее, — отметила она.

По словам Глобы, весной мир ожидают глобальные перемены, которые принесут окончательные решения по многим вопросам. В связи этим специалист по звездному небу на своем YouTube-канале рекомендует заранее собрать «тревожный чемоданчик» с важными вещами и документами.

Также Глоба сообщила, что россияне могут быть спокойны за свое будущее, ведь экономических бед и кризиса стране удастся избежать в ближайшие годы, чего нельзя сказать о Европе. 2023 год, утверждает Глоба, заставит богатых потерять свои накопления, а бедных этот год только обогатит.

Также, несмотря на политическую ситуацию в мире, Россия сможет выйти из кризиса. По словам астролога Павла Глобы, для всей территории восточнославянского этноса наступает наиболее благоприятный период. При этом важно не упустить этот момент, так как стране «предстоит последний великий шанс».