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Полицейские задержали «похитителя» жены экс-замминистра обороны Колмакова

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские задержали «похитителя» жены экс-замминистра обороны Колмакова
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который «похитил» жену экс-замминистра обороны Колмакова. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая.

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Таджикистана, который проживает в Москве. По версии следствия, он убедил женщину на время скрыться из столицы и в этот момент похитил у нее крупную сумму денег.

Как сообщил «МК», подозреваемого искала не только полиция, но и сестра мужчины. Ей показалось, что брат пропал без вести.

Инцидент произошел в Москве 10 мая. Жена Колмакова вышла на работу и не вернулась домой. «Пропавшую» женщину нашли менее чем за сутки.

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