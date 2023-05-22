Новые указатели с QR-кодами установят возле связанных с Арктикой объектов

Фото: Городское хозяйство Москвы

Возле 16 объектов, связанных с освоением Арктики, установят новые указатели с QR-кодами. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Новые указатели подскажут дорогу к Дому полярников, мемориальным доскам Ушакова и Русанова, а также к памятнику Фритьофа. Всего установят 29 указателей и 106 информационных полей, которые появятся в Центральном административном округе (ЦАО), Северо-восточном административном округе (СВАО) и Северо-западном административном округе (СЗАО).

Все объекты оснащены QR-кодами, при наведении камеры на которые открывается сайт с информацией, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ко Дню Победы в столице установили 10 городских указателей и 87 информационных полей с QR-кодами, которые расскажут о подвигах героев Великой Отечественной войны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего в этом году планируется установить на городских улицах 74 указателя и 590 информационных полей.