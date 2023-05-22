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Финал олимпиады «IT-Планета 2023» пройдет с 26 по 29 мая

Евгений Белоусов
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Финал олимпиады «IT-Планета 2023» пройдет с 26 по 29 мая
Фото: shutterstock

Финал международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2023» пройдет с 26 по 29 мая. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая.

Олимпиада направлена на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов IT-индустрии из России и стран СНГ. Москву в финале будут представлять 27 участников.

Всего в итоговом этапе олимпиады принимают участие более 400 студентов и молодых специалистов из 150 учебных заведений не только России, но и стран СНГ. Число зарегистрировавшихся для участия в 14-м сезоне превышало 23 тысячи человек.

Финал пройдет в онлайн-формате. Церемония открытия и лекционная часть пройдут 26 мая, соревновательная программа — 27 мая. После этого, 28 мая, запланирована досуговая программа, круглый стол — 29 мая.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице запустили новую программу поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура». Заявки принимаются до 15 июня по шести категориям: музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, видео и фотография, литература, а также раздел «Общее» для более узких сфер.

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