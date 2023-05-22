Бородина пригрозила судом блогерше, которая обвинила теледиву в приеме «Оземпика»
Российская телеведущая Ксения Бородина пригрозила судом блогеру, которая заявила, что ведущая худела на препарате «Оземпик». Об этом она написала в своем медиа-блоге.
— Я считаю, что это распространение фейковой информации, которая может довести до суда, деточка. Удалите это, — заявила Бородина.
Телеведущая также подчеркнула, что категорически против этого препарата.
По ее словам, «чудес не бывает, за все есть цена, и ценой может быть ваше здоровье».
Большую популярность среди пытающихся похудеть людей набрало применение антидиабетических препаратов, в частности «Оземпика». Лекарство вводят подкожными инъекциями или употребляют в таблетках. Однако это наносит сильный вред организму, предупредил доктор Александр Мясников.
Когда организм начинает стареть, то становится все сложнее сбросить лишний вес из-за сниженного обмена веществ. Доктор Мясников поделился информацией, как наладить обмен веществ для более эффективного похудения в любом возрасте.