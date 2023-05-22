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Приметы и советы

Бородина пригрозила судом блогерше, которая обвинила теледиву в приеме «Оземпика»

Павел Иванов
Общество
Бородина пригрозила судом блогерше, которая обвинила теледиву в приеме «Оземпика»
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Российская телеведущая Ксения Бородина пригрозила судом блогеру, которая заявила, что ведущая худела на препарате «Оземпик». Об этом она написала в своем медиа-блоге.

— Я считаю, что это распространение фейковой информации, которая может довести до суда, деточка. Удалите это, — заявила Бородина.

Телеведущая также подчеркнула, что категорически против этого препарата.

По ее словам, «чудес не бывает, за все есть цена, и ценой может быть ваше здоровье».

Большую популярность среди пытающихся похудеть людей набрало применение антидиабетических препаратов, в частности «Оземпика». Лекарство вводят подкожными инъекциями или употребляют в таблетках. Однако это наносит сильный вред организму, предупредил доктор Александр Мясников.

Когда организм начинает стареть, то становится все сложнее сбросить лишний вес из-за сниженного обмена веществ. Доктор Мясников поделился информацией, как наладить обмен веществ для более эффективного похудения в любом возрасте.

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