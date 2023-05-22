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«За Сусанина потребовать половину Польши»: Захарова высмеяла подсчет «ущерба» от СССР Варшавой

Евгений Силаев
В мире
«За Сусанина потребовать половину Польши»: Захарова высмеяла подсчет «ущерба» от СССР Варшавой
Фото: МИД РФ

Варшаве стоит вспомнить о подвигах советских солдат во время освобождения Польши, а не подсчитывать потери. Об этом в понедельник, 22 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом официальный представитель российской дипломатии прокомментировала слова заместителя главы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика. Он заявил, что в Варшаве начали подсчитывать ущерб от действий СССР во время Второй мировой войны и после нее.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава отказалась выплачивать России средства, вложенные СССР в восстановление послевоенной республики. Так он отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, оценившего затраты СССР в 750 миллиардов долларов по нынешнему курсу.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил о вероятности разрыва дипломатических отношений России и Польши. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, какие на данный момент отношения между странами и что будет, если им придет конец.

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