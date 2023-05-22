Моравецкий отверг требование о компенсации расходов СССР на восстановление Польши

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Польша отказалась выплачивать России средства, вложенные СССР в восстановление послевоенной республики. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Требование каких-либо санкций со стороны России является не просто абсурдным, но, я бы сказал, типичными советскими пропагандистскими играми, — сказал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал возместить России средства, вложенные СССР в восстановление послевоенной республики. Он напомнил, что в то время советский народ потратил на восстановление Польши более 750 миллиардов долларов (по сегодняшним оценкам). По его мнению, «отказавшись от общей истории и надругавшись над памятью наших солдат», Польша обязана вернуть территории, которые приобрела по итогам Второй мировой войны, а также возместить России все средства, которые та на нее потратила, передает РИА Новости.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил о вероятности разрыва дипломатических отношений России и Польши. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, какие на данный момент отношения между странами и что будет, если им придет конец.

Польша претендует стать военной сверхдержавой, которая сможет контролировать ситуацию в Европе. Именно благодаря наращиванию военного потенциала Варшава позволяет себе провокационные действия в отношении Москвы Чего добивается Польша провокациями в отношении РФ — в материале «Вечерней Москвы».