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ФИФА до 2024 года продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

Евгений Силаев
Спорт
ФИФА до 2024 года продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила до июня 2024 года разрешение приостанавливать контракты с клубами из России и с Украины. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что до 1 июля 2023 года игроки, желающие приостановить контракт, должны уведомить об этом свои клубы в письменной форме. Речь идет о командах, входящих в структуры Российского футбольного союза (РФС) и Украинской ассоциации футбола (УАФ), говорится на сайте ФИФА.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления». Данные меры были приняты бюро совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключил московский «Спартак» из плей-офф розыгрыша Лиги Европы.

15 марта спортивный арбитражный суд (CAS) отказал РФС в просьбе о приостановке действия запрета УЕФА на участие российских футбольных клубов и сборных в турнирах под его эгидой. Стороны, как уточняется, не смогли договориться об ускоренной процедуре.

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