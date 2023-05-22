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Приметы и советы

Министр ВВС США: Истребители F-16 будут базироваться на Украине

Павел Иванов

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Спецоперация на Украине
Общество
Министр ВВС США: Истребители F-16 будут базироваться на Украине
Фото: shutterstock

После поставок Киеву истребители F-16 будут базироваться на Украине. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл.

Уточняется, что такой информацией министр поделился на встрече с группой военных обозревателей (Defense Writers Group) из Вашингтона.

— Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине, — сказал он.

Отмечается, что соответствующее заявление Кендалл сделал в ответ на просьбу прояснить, рассматривается ли Западом вариант базирования упомянутых самолетов на территории одной из стран — членов Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Соединенные Штаты Америки и их союзники в обозримом будущем определят сроки передачи Украине истребителей F-16 Falcon.

Действительно ли страны Запада готовы передать Украине истребители и может ли это оказать влияние на ход конфликта, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

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