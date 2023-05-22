Взрывы прогремели в Харьковской области Украины

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На территории Харьковской области Украины прогремели взрывы. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

— Жители Харькова и области, снова удары! Не игнорируйте сигналы тревоги, — заявил он.

Кроме того, в регионе объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области, передает ТАСС.

В ночь на 20 мая более десяти взрывов прогремело в Киеве. С таким сообщением выступили очевидцы. Они рассказали, что в городе в эту ночь оказалось шумно. В Киеве работала система ПВО.

Также в ночь на 19 мая российский беспилотник ликвидировал офицера Вооруженных сил Украины точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в Донецкой народной республике. Заметив перемещение офицера, оператор вывел дрон на позицию атаки и нанес точечный удар по противнику. Военный ВСУ был ликвидирован.