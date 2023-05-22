В Госдуме предложили повысить налог на сверхдоходы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Депутаты КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым предложили повысить в России налог на сверхдоходы. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая.

В тексте законопроекта говорится, что если доход за налоговый период, к примеру, составит 10 миллионов рублей, то ставка на указанный доход составит 30 процентов. Разработчики законопроекта предполагают увеличить федеральный бюджет на 650 миллиардов рублей за налоговый период.

Таким образом депутаты предложили ввести прогрессивный налог на сверхдоходы. Новая налоговая ставка предлагает 30 процентов, при этом текущая ставка НДФЛ сохраняется. Текст соответствующего законопроекта размещен в думской базе данных.

Госдума 16 мая приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который освободит от налогов выплаты для находящихся в трудной жизненной ситуации студентов колледжей и вузов.

В конце апреля издание «Ведомости» сообщило, что в Министерстве финансов Российской Федерации обсуждают возможность обложения НДФЛ доходов российских блогеров, которые работают за рубежом и пользуются иностранными площадками. Как утверждалось, это решение уже содержится в текущей версии законопроекта.