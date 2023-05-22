«За всеми наблюдает старейшина»: Московский зоопарк показал греющихся на солнце мархуров
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 22 мая, поделилась видео с греющимся на солнце семейством горных козлов мархуров.
— После утреннего ливня семейство мархуров выходит погреться на солнышке. Сверху за всеми наблюдает старейшина, — подписала она публикацию.
На кадрах видно, как за гуляющими козлами наблюдает вальяжно восседающий на возвышенности вожак их семейства.
Недавно столичный зоопарк поделился видеороликом с камышовым котом Заури, который лакомился мясом во время одного из своих тренингов. После угощения кот побежал за брошенным ему мячиком, но получил им по уху и предпочел в последний момент не ловить его.
Зоосад также показал видео с играми гималайской медведицы Фани. Животное так увлеклось, что разодрало собственный гамак. Однако ничего страшного в таких разрушениях нет — сотрудники зоопарка просто починят разодранный гамак медведицы.