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Приметы и советы

«За всеми наблюдает старейшина»: Московский зоопарк показал греющихся на солнце мархуров

Евгений Белоусов
Город
«За всеми наблюдает старейшина»: Московский зоопарк показал греющихся на солнце мархуров
Фото: Telegram / Светлана Акулова
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 22 мая, поделилась видео с греющимся на солнце семейством горных козлов мархуров.

— После утреннего ливня семейство мархуров выходит погреться на солнышке. Сверху за всеми наблюдает старейшина, — подписала она публикацию.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

На кадрах видно, как за гуляющими козлами наблюдает вальяжно восседающий на возвышенности вожак их семейства.

Недавно столичный зоопарк поделился видеороликом с камышовым котом Заури, который лакомился мясом во время одного из своих тренингов. После угощения кот побежал за брошенным ему мячиком, но получил им по уху и предпочел в последний момент не ловить его.

Зоосад также показал видео с играми гималайской медведицы Фани. Животное так увлеклось, что разодрало собственный гамак. Однако ничего страшного в таких разрушениях нет — сотрудники зоопарка просто починят разодранный гамак медведицы.

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