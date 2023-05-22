«За всеми наблюдает старейшина»: Московский зоопарк показал греющихся на солнце мархуров

Фото: Telegram / Светлана Акулова

Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 22 мая, поделилась видео с греющимся на солнце семейством горных козлов мархуров.

— После утреннего ливня семейство мархуров выходит погреться на солнышке. Сверху за всеми наблюдает старейшина, — подписала она публикацию.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Светлана Акулова

На кадрах видно, как за гуляющими козлами наблюдает вальяжно восседающий на возвышенности вожак их семейства.

Недавно столичный зоопарк поделился видеороликом с камышовым котом Заури, который лакомился мясом во время одного из своих тренингов. После угощения кот побежал за брошенным ему мячиком, но получил им по уху и предпочел в последний момент не ловить его.

Зоосад также показал видео с играми гималайской медведицы Фани. Животное так увлеклось, что разодрало собственный гамак. Однако ничего страшного в таких разрушениях нет — сотрудники зоопарка просто починят разодранный гамак медведицы.