Сергей Собянин подвел итоги акции «Ночь в музее»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В рамках акции «Ночь в музее» в Москве гостей приняли более 200 площадок. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, всего в рамках акции федеральные, частные и городские площадки посетили 677 тысяч человек. Кроме того, некоторые учреждения впервые участвовали в акции. В частности, речь идет о Центре «Зотов», Музее морского флота и Музее истории медицины МГМСУ имени А. И. Евдокимова.

— Москвичи принимали участие в акции и онлайн. Трансляции из музеев набрали 459 тысяч просмотров. Для зрителей специально подготовили эксклюзивные видеоэкскурсии от известных актеров, режиссеров, ученых, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В Музее Победы недавно состоялась выставка портретов героев спецоперации в рамках акции «Ночь музеев».

Россияне стали чаще ходить на выставки. Популярность музеев растет, событий становится все больше, а сами выставки начали менять свой формат в пользу большей интерактивности и эффекта погружения, рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Афиша».