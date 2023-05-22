«Выброшенные деньги на ветер»: комик Соболев рассказал, как Харламов не приехал на съемки

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Известный российский комик Илья Соболев рассказал, как его коллега Гарик Харламов пропустил съемки шоу «Мы любим тебя». По словам Соболева, он потратил на съемки внушительную денежную сумму. Эту историю он вспомнил на проекте «Ошуительное хоу».

— Я приглашал артистов, звезд, известных людей в гости. И там вот также студия, свет, камеры, мы наняли операторов, и я заплатил огромное количество денег. И гость, которого мы ждали, был Харламов, не приехал, — сказал Соболев.

Как рассказал комик, его коллега опаздывал, сказав, что его задержали на съемках. Он также уверял, что скоро приедет на шоу, но в итоге заявил, что вообще не сможет явиться. Харламов ответил, что не помнит этот случай.

— Это просто самые тупые выброшенные деньги на ветер, — посетовал Соболев.

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