Пассажирский самолет рейса Сургут — Москва подал сигнал тревоги

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Пассажирский самолет, летящий рейсом Сургут — Москва, подал сигнал тревоги и готовится к посадке в Перми. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в авиаслужбах.

— Экипаж Boeing, следующий рейсом Сургут — Москва, сообщил о возникшей нештатной ситуации. Лайнер следует в Пермь, — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет подал сигнал тревоги спустя чуть больше часа полета. Лайнер сразу начал поворачивать в сторону Перми и приступил к снижению с высоты 10 тысяч метров, передает ТАСС.

На фоне сокращения субсидирования билеты на внутренние авиарейсы могут подорожать на 15–30 процентов по сравнению с 2022 годом.

В прошлом году против гражданской авиации России ввели санкции. Крупнейшие производители самолетов Airbus и Boeing оборвали сотрудничество с российскими авиакомпаниями, а зарубежные лизингодатели потребовали от них вернуть все арендованные лайнеры. Несмотря на это, перевозчики смогли адаптироваться к новым реалиям, а правительство разработало программу развития авиаотрасли на ближайшие семь лет. О настоящем и будущем российской пассажирской авиации — в материале «Вечерней Москвы».